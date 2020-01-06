На Львівщині отримала травму голови лижниця-іноземка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На Львівщині під час катання на горі Високий Верх травмувалися троє туристів, з них одна іноземка. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"5 січня під час катання на лижах відділенням Славської пошуково-рятувальної групи на горі Високий Верх надано допомогу трьом травмованим туристам-лижникам", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що мешканка Кишиніва, що у Республіці Молдова, 2005 року народження, отримала травму голови, мешканка Рівного, 1999 року народження, отримала травму правої ноги, а мешканець села Дерно, Волинської області, 1990 року народження, отримав травму лівої ноги.
Нагадаємо, на Львівщині спустили з гори травмованих туристів.