На Львівщині рятувальники спустили з гори травмованих туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Львівщині рятувальники допомогли спустися з гори Високий Верх трьом травмованим туристам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Львівській області.
"1 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби ДСНС Львівщини надали допомогу 3 травмованим туристам-лижницям на лижній трасі гори Високий Верх", - сказано у повідомленні.
Так, лижниця 1973 року народження, жителька міста Львів, отримала травму лівої руки. Туристка - лижниця з міста Борислав, 1978 року народження, отримала травму правої ноги. Лижник з міста Львова, 1995 року народження, травмував ліву ногу.
"Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання допомоги", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Львівській області протягом 31 грудня минулого року рятувальники допомогли 11 туристам в горах.