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На Львівщині рятувальники спустили з гори травмованих туристів

На Львівщині рятувальники спустили з гори травмованих туристів

Київ • УНН

 • 9492 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. На Львівщині рятувальники допомогли спустися з гори Високий Верх трьом травмованим туристам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Львівській області.

"1 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби ДСНС Львівщини надали допомогу 3 травмованим туристам-лижницям на лижній трасі гори Високий Верх", - сказано у повідомленні.

Так, лижниця 1973 року народження, жителька міста Львів, отримала травму лівої руки. Туристка - лижниця з міста Борислав, 1978 року народження, отримала травму правої ноги. Лижник з міста Львова, 1995 року народження, травмував ліву ногу.

"Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання допомоги", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області протягом 31 грудня минулого року рятувальники допомогли 11 туристам в горах.

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