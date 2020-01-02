Во Львовской области спасатели спустили с горы травмированных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Во Львовской области спасатели помогли спуститься с горы Высокий Верх трем травмированным туристам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
"1 января спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы ГСЧС Львовской области оказали помощь 3 травмированным туристам лыжницам на лыжной трассе горы Высокий Верх", - говорится в сообщении.
Так, лыжница 1973 года, жительница города Львов, получила травму левой руки. Туристка - лыжница из города Борислав, 1978 года, получила травму правой ноги. Лыжник из города Львова, 1995 года рождения, травмировал левую ногу.
"Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали медикам для оказания помощи", - добавляется в сообщении.
Напомним, во Львовской области в течение 31 декабря прошлого года спасатели помогли 11 туристам в горах.