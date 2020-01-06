Во Львовской области получила травму головы лыжница-иностранка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Во Львовской области во время катания на горе Высокий Верх получили травмы трое туристов, из них одна иностранка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"5 января во время катания на лыжах отделением Славской поисково-спасательной группы на горе Высокий Верх оказана помощь трем травмированным туристам-лыжникам", - говорится в сообщении.
Сообщается, что жительница Кишинева, что в Республике Молдова, 2005 года рождения, получила травму головы, жительница Ровно, 1999 года рождения, получила травму правой ноги, а житель села Дерно, Волынской области, 1990 года рождения, получил травму левой ноги.
Напомним, во Львовской области спустили с горы травмированных туристов.