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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111536 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114433 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112911 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126212 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104771 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107742 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107896 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131852 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130631 просмотра

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Во Львовской области получила травму головы лыжница-иностранка

Во Львовской области получила травму головы лыжница-иностранка

Киев  •  УНН

 • 15209 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Во Львовской области во время катания на горе Высокий Верх получили травмы трое туристов, из них одна иностранка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"5 января во время катания на лыжах отделением Славской поисково-спасательной группы на горе Высокий Верх оказана помощь трем травмированным туристам-лыжникам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что жительница Кишинева, что в Республике Молдова, 2005 года рождения, получила травму головы, жительница Ровно, 1999 года рождения, получила травму правой ноги, а житель села Дерно, Волынской области, 1990 года рождения, получил травму левой ноги.

Напомним, во Львовской области спустили с горы травмированных туристов.

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