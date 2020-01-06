Двое туристов из столицы заблудились во время спуска с Говерлы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Двое жителей столицы во время схождения с Говерлы сошли с маршрута и не смогли сойти с горы. Им помогали спасатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УГСЧС в Ивано-Франковской области.
"5 января в 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что два человека - 1980 года рождения и 1979 года рождения, жители города, во время схождения с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно сойти", - говорится в сообщении.
Указано, что для проведения поисково-спасательных работ было направлено спасателей.
"В 17:45 спасатели встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи они не нуждались", - отметили в пресс служба.
Также указано, что спасатели сопроводили туристов к месту временного проживания на НСБ "Заросляк" поселка Ворохта.
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