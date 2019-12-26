Турецкий клуб начал переговоры о трансфере легионера "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Турецкий клуб “Газиантеп” намерен выкупить у “Шахтера” нападающего из Нигерии Оларенважу Кайоде. Об этом сообщает Fanatik, передает УНН.
Сейчас 26-летний африканский форвард выступает за “соколов” на правах аренды. В чемпионате Турции он забил 7 голов и сделал 6 результативных пасов в 12 матчах.
Такое выступление форварда удовлетворяет боссов команды, которые уже начали переговоры с “Шахтером” по оформлению полноценного трансфера.
Отметим, соглашение Кайоде с “горняками” рассчитано до лета 2023 года. За время выступлений в форме “горняков”, 26-летний форвард забил 4 гола при 2 ассист в 24 поединках.
Добавим также, нынешний клуб африканца идет на десятом месте по своему национальном чемпионате — 23 очка, что на 11 меньше, чем у лидера.