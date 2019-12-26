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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Турецкий клуб начал переговоры о трансфере легионера "Шахтера"

Турецкий клуб начал переговоры о трансфере легионера "Шахтера"

Киев  •  УНН

 • 10154 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Турецкий клуб “Газиантеп” намерен выкупить у “Шахтера” нападающего из Нигерии Оларенважу Кайоде. Об этом сообщает Fanatik, передает УНН.

Сейчас 26-летний африканский форвард выступает за “соколов” на правах аренды. В чемпионате Турции он забил 7 голов и сделал 6 результативных пасов в 12 матчах.

Такое выступление форварда удовлетворяет боссов команды, которые уже начали переговоры с “Шахтером” по оформлению полноценного трансфера.

Отметим, соглашение Кайоде с “горняками” рассчитано до лета 2023 года. За время выступлений в форме “горняков”, 26-летний форвард забил 4 гола при 2 ассист в 24 поединках.

Добавим также, нынешний клуб африканца идет на десятом месте по своему национальном чемпионате — 23 очка, что на 11 меньше, чем у лидера.

Украинские Национальные Новости

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