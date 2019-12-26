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Турецький клуб почав переговори про трансфер легіонера "Шахтаря"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Турецький клуб “Газіантеп” має намір викупити у “Шахтаря” нападника з Нігерії Оларенважу Кайоде. Про це повідомляє Fanatik, передає УНН.

Наразі 26-річний африканський форвард виступає за “соколів” на правах оренди. У чемпіонаті Туреччини він забив 7 голів і зробив 6 результативних пасів в 12 матчах.

Такий виступ форварда задовольняє босів команди, які вже почали перемовини з “Шахтарем” щодо оформлення повноцінного трансферу.

Зазначимо, угода Кайоде з “гірниками” розрахована до літа 2023 року. За часи виступів у формі “гірників”, 26-річний форвард забив 4 голи при 2 асистах в 24 поєдинках.

Додамо також, нинішній клуб африканця йде на десятому місці з своєму національному чемпіонаті — 23 очки, що на 11 менше, ніж у лідера.

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