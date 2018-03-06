Турецкие войска обстреляли окрестности Африна, погибли 18 человек

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57738 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68876 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71767 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105556 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99360 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104270 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111268 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117057 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Турецкие войска обстреляли окрестности Африна, погибли 18 человек

Турецкие войска обстреляли окрестности Африна, погибли 18 человек

Киев  •  УНН

 • 6280 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Турецкая артиллерия подвергла в понедельник интенсивному обстрелу окрестности города Африн (65 км от Алеппо) на северо-западе Сирии. Как сообщило агентство Firat, число погибших возросло до 18 человек. Сведения о большом количестве жертв поступили с Джиндереса, где погибли 13 мирных жителей, среди которых трое детей, передает УНН.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил в понедельник, что под контролем турецких войск находится сейчас примерно 50% территории кантона Африн. По его словам, с начала операции “Оливковая ветвь” (20 января) было нейтрализовано 2795 “террористов”, к которым в Анкаре причисляют курдских бойцов “Сил народной самообороны” и “Отрядов женской самообороны”. Турецкие войска вместе с формированиями так называемой “Сирийской свободной армии” (ССА) контролируют 112 сел и 30 стратегических высот.

Курдские СНС утверждают, что продолжают оказывать сопротивление турецким войскам на подступах к Африну. Как сообщил агентству представитель СНС, курды за минувшие сутки атаковали позиции противника и убили более 20 турецких солдат и боевиков ССА. Подбит один бронетранспортер.

Напомним, в результате турецких авиаударов в северо-западном сирийском регионе Африн погибли по меньшей мере 36 сирийских бойцов, которые поддерживают местных курдов.

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