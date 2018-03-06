Турецкие войска обстреляли окрестности Африна, погибли 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Турецкая артиллерия подвергла в понедельник интенсивному обстрелу окрестности города Африн (65 км от Алеппо) на северо-западе Сирии. Как сообщило агентство Firat, число погибших возросло до 18 человек. Сведения о большом количестве жертв поступили с Джиндереса, где погибли 13 мирных жителей, среди которых трое детей, передает УНН.
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил в понедельник, что под контролем турецких войск находится сейчас примерно 50% территории кантона Африн. По его словам, с начала операции “Оливковая ветвь” (20 января) было нейтрализовано 2795 “террористов”, к которым в Анкаре причисляют курдских бойцов “Сил народной самообороны” и “Отрядов женской самообороны”. Турецкие войска вместе с формированиями так называемой “Сирийской свободной армии” (ССА) контролируют 112 сел и 30 стратегических высот.
Курдские СНС утверждают, что продолжают оказывать сопротивление турецким войскам на подступах к Африну. Как сообщил агентству представитель СНС, курды за минувшие сутки атаковали позиции противника и убили более 20 турецких солдат и боевиков ССА. Подбит один бронетранспортер.
Напомним, в результате турецких авиаударов в северо-западном сирийском регионе Африн погибли по меньшей мере 36 сирийских бойцов, которые поддерживают местных курдов.