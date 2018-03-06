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Турецькі війська обстріляли околиці Афріна, загинули 18 осіб

Турецькі війська обстріляли околиці Афріна, загинули 18 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Турецька артилерія піддала в понеділок інтенсивному обстрілу околиці міста Афрін (65 км від Алеппо) на північному заході Сирії. Як повідомило агентство Firat, кількість загиблих зросла до 18 осіб. Відомості про найбільшій кількості жертв надійшли з Джіндереса, де загинули 13 мирних жителів, серед яких троє дітей, передає УНН.

Віце-прем’єр Туреччини Бекір Боздаг заявив в понеділок, що під контролем турецьких військ знаходиться зараз приблизно 50% території кантону Афрін. За його словами, від початку операції “Оливкова гілка” (20 січня) було нейтралізовано 2 795 “терористів”, до яких в Анкарі зараховують курдських бійців “Сил народної самооборони” та “Загонів жіночої самооборони”. Турецькі війська разом з формуваннями так званої “Сирійської вільної армії” (ССА) контролюють 112 сіл і 30 стратегічних висот.

Курдські СНС стверджують, що продовжують чинити опір турецьким військам на підступах до Афріну. Як повідомив агентству представник СНС, курди за минулу добу атакували позиції противника і вбили понад 20 турецьких солдатів і бойовиків ССА. Підбитий один бронетранспортер.

Нагадаємо, внаслідок турецьких авіаударів у північно-західному сирійському регіоні Афрін загинуло щонайменше 36 сирійських бійців, які підтримують місцевих курдів.

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