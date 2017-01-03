Турецкая армия заявила об уничтожении 18 исламистов в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. ВВС Турции в рамках военной операции "Щит Евфрата" нанесли удары по 150 объектам боевиков группировки "Исламское государство" на севере Сирии. Об этом говорится в сводке Генштаба Турции за сутки, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"За сутки во время боев в Сирии уничтожены 18 террористов, 37 ранены. В числе других уничтожены укрытия боевиков и 4 склада с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Указано, что ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районах Эль-Баб и Бзагах.