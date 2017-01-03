Турецька армія заявила про знищення 18 ісламістів у Сирії

"За добу під час боїв в Сирії знищено 18 терористів, 37 поранені. У числі інших знищені укриття бойовиків і 4 склади з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що ВПС Туреччини завдали удари по об’єктах терористів в районах Ель-Баб і Бзагах.