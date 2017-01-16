Турецкая армия заявила об уничтожении 18 джихадистов на севере Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вооруженные силы Турции в рамках операции "Щит Евфрата" уничтожили 180 объектов боевиков группировки "Исламское государство" на севере Сирии. Об этом сообщает генштаб ВС Турции, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"На 146-й день операции уничтожены 18 террористов", - говорится в сообщении.
Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.