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12 марта, 19:49 • 102261 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140473 просмотра

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Турецкая армия заявила об уничтожении 18 джихадистов на севере Сирии

Турецкая армия заявила об уничтожении 18 джихадистов на севере Сирии

Киев • УНН

 • 7837 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Вооруженные силы Турции в рамках операции "Щит Евфрата" уничтожили 180 объектов боевиков группировки "Исламское государство" на севере Сирии. Об этом сообщает генштаб ВС Турции, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

"На 146-й день операции уничтожены 18 террористов", - говорится в сообщении.

Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.

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