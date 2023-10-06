Турция заявила, что ее грузовой корабль не пострадал из-за взрыва у берегов Румынии

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Взрыв мины в Черном море у берегов Румынии не навредил турецкому судну. Такое заявление сделало Главное управление морских дел страны, передает УНН.

Цитата

«Взрыв произошел не на корабле, и не было никаких доказательств взрыва мины. Взрыв произошел в 15-20 метрах позади судна Kafkametler под турецким флагом, следовавшего из порта Батуми в украинский порт Измаил. На тот момент судно курсировало у Сулины у берегов Румынии», - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х.

Детали

Сообщается, что после инцидента Координационный поисково-спасательный центр при Главном управлении морских дел Министерства транспорта и инфраструктуры страны связался с судном и эксплуатирующей компанией. Известно, что судно не пострадало и продолжило путь.

Напомним

Reuters сообщало, что у берегов Румынии грузовое судно под турецким флагом наткнулось на морскую мину.

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