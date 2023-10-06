Туреччина заявила, що її вантажний корабель не постраждав через вибух біля берегів Румунії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Вибух міни у Чорному морі поблизу берегів Румунії не нашкодив турецькому судну. Таку заяву зробило Головне управління морських справ країни, передає УНН.

Цитата

«Вибух стався не на кораблі, і не було жодних доказів вибуху міни. Вибух стався у 15-20 метрах позаду судна Kafkametler під турецьким прапором, що прямувало з порту Батумі в український порт Ізмаїл. На той момент судно курсувало біля Сулини біля берегів Румунії», - йдеться у заяві, опублікованій в соцмережі Х.

Деталі

Повідомляється, що після інциденту Координаційний пошуково-рятувальний центр при Головному управлінні морських справ Міністерства транспорту та інфраструктури країни зв'язався із судном та експлуатуючою компанією. Відомо, що судно не постраждало і продовжило шлях.

Нагадаємо

Reuters повідомляло, що біля берегів Румунії вантажне судно під турецьким прапором натрапило на морську міну

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