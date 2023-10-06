Біля берегів Румунії вантажне судно під турецьким прапором натрапило на морську міну - Reuters

Цитата

«Судно відчуло вибух приблизно о 09:20 UTC (GMT). Судно на короткий час кинуло якір, щоб оцінити збитки. О 12:10 судно відновило плавання», - ідеться в записці британської компанії з морської безпеки Ambrey.

Деталі

Британська компанія з морської безпеки Ambrey, посилаючись на отриману інформацію, повідомила, що корабель підірвався на морській міні за 11 морських миль на північ від Сулини в Румунії, недалеко від входу в Сулинський канал.

Джерела в морських службах і службах безпеки повідомили, що судно зазнало незначних пошкоджень, але екіпаж залишився в безпеці.

Доповнення

Це був перший інцидент за кілька місяців, коли корабель натрапив на морську міну. Страховики занесли регіон Чорного моря до списку зон підвищеного ризику, де плавучі міни становлять велику небезпеку.

Джерело в уряді України підтвердило Reuters, що судно підірвалося на міні, додавши, що це могла бути або міна часів Другої світової війни, або десантна міна, які використовували минулого року під час російсько-української війни.