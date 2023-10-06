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У берегов Румынии грузовое судно под турецким флагом наткнулось на морскую мину - Reuters

Киев • УНН

 • 547576 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Грузовой корабль под турецким флагом подорвался на мине в Черном море у берегов Румынии. Об этом сообщило Reuters 5 октября, передает УНН.

Цитата

«Судно почуствовало взрыв примерно в 09:20 UTC (GMT). Судно на короткое время бросило якорь, чтобы оценить ущерб. В 12: 10 судно возобновило плавание», - говорится в записке британской компании по морской безопасности Ambrey.

Детали

Британская компания по морской безопасности Ambrey, ссылаясь на полученную информацию, сообщила, что корабль подорвался на морской мине в 11 морских милях к северу от Сулины в Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал.

Источники в морских службах и службах безопасности сообщили, что судно получило незначительные повреждения, но экипаж остался в безопасности.

Дополнение

Это был первый инцидент за несколько месяцев, когда корабль наткнулся на морскую мину. Страховщики занесли регион Черного моря в список зон повышенного риска, где плавучие мины представляют большую опасность.

Источник в правительстве Украины подтвердил Reuters, что судно подорвалось на мине, добавив, что это могла быть либо мина времен Второй мировой войны, либо десантная мина, которые использовали в прошлом году во время российско-украинской войны.

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