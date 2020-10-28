Турция заявила, что "примет меры" против Сирии, если не исчезнет "террористическая угроза у границ"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Турция готова принять “законные ответные действия”, если террористическая угроза ее границам со стороны Сирии будет сохраняться. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте страны, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал NTV.
“Мы видим, что угрозы в отношении Турции вдоль всей сирийской границы не снижаются. Если все террористы не будут выдавлены за пределы линии границы, напомню, это будет причиной наших законных ответных действий”, — сказал он. Эрдоган напомнил, что ранее Турция провела несколько военных операций на территории Сирии в рамках борьбы с группировками, которые признает террористическими.
“Никто не может отрицать, что наша настойчивость в Идлибе, операции „Щит Евфрата“, „Оливковая ветвь“, „Источник мира“ обеспечили безопасность. Мы в любой момент можем перейти к конкретным действиям”, — указал Эрдоган.
Такой комментарий он сделал в том числе и в свете недавнего инцидента в городе Искендерун провинции Хатай, граничащей с Сирией. 26 октября силы безопасности нейтрализовали там двух террористов, один из которых подорвал взрывное устройство во время побега. Кроме того, турецкие СМИ сообщали о поимке боевиков, готовивших теракты в Анкаре.
Турецкий лидер также упомянул инцидент с атакой российских военных в Идлибе на базу оппозиционных сирийских сил. Ранее газета The New York Times утверждала в связи с этим, что в результате рейда пострадали гражданские лица. Эрдоган считает, что такие инциденты говорят о том, что некоторые стороны в Сирии “не хотят постоянного и крепкого мира”.
SURİYE'DE YENİ OPERASYON MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler sınırdan uzaklaşmazsa harekete geçeriz https://t.co/OiTuo9ZKu6 pic.twitter.com/o293UykWGi