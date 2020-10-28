Туреччина заявила, що "вживе заходів" проти Сирії, якщо не зникне "терористична загроза біля кордонів"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Туреччина готова прийняти “законні дії у відповідь”, якщо терористична загроза її кордонам з боку Сирії буде зберігатися. Про це заявив президент Туреччини Тайіп Ердоган, виступаючи в парламенті країни, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал NTV.
“Ми бачимо, що загрози щодо Туреччини уздовж усього сирійського кордону не знижуються. Якщо усі терористи не будуть видавлені за межі лінії кордону, нагадаю, це буде причиною наших законних дій у відповідь”, — сказав він. Ердоган нагадав, що раніше Туреччина провела кілька військових операцій на території Сирії в рамках боротьби з угрупуваннями, які визнає терористичними.
“Ніхто не може заперечувати, що наша наполегливість у Ідлібі, операції „Щит Євфрату“, „Оливкова гілка“, „Джерело миру“ забезпечили безпеку. Ми в будь-який момент можемо перейти до конкретних дій”, — вказав Ердоган.
Такий коментар він зробив в тому числі і в світлі недавнього інциденту в місті Іскендерун провінції Хатай, що межує з Сирією. 26 жовтня сили безпеки нейтралізували там двох терористів, один з яких підірвав вибуховий пристрій під час втечі. Крім того, турецькі ЗМІ повідомляли про затримання бойовиків, які готували теракти в Анкарі.
Турецький лідер також згадав інцидент з атакою російських військових в Ідлібі на базу опозиційних сирійських сил. Раніше газета The New York Times стверджувала в зв’язку з цим, що в результаті рейду постраждали цивільні особи. Ердоган вважає, що такі інциденти свідчать про те, що деякі сторони в Сирії “не хочуть постійного і міцного миру”.
SURİYE’DE YENİ OPERASYON MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler sınırdan uzaklaşmazsa harekete geçeriz https://t.co/OiTuo9ZKu6 pic.twitter.com/o293UykWGi