Турция утвердила план развития канала "Стамбул" для облегчения судоходства через пролив Босфор
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Турция утвердила план зонирования огромного канала за пределами Стамбула, предназначенного для облегчения судоходного движения через пролив Босфор. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.
Что известно
Министр охраны окружающей среды страны Мурат Курум 27 марта выразил надежду, что проект — канал “Стамбул” — будет быстро реализован. Его поддерживает президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Детали
Искусственный канал протяженностью 45 километров, соединит Черное море к северу от Стамбула с Мраморным морем на юге, откуда корабли плывут в направлении Средиземного моря.
Власти заявляют, что проект должен уменьшить судоходное движение по Босфору, узкой прямой, проходящей через Стамбул, и является одним из самых загруженных морских коридоров в мире.
Противники “Стамбула”
Противники проекта утверждают, что он нанесет вред окружающей среде, будет слишком дорогим, а строительные контракты будут заключаться в пользу правящей партии и ее бизнес-союзникам.
Проект вызвал вопросы и по Конвенции Монтре 1936 года, которая предоставляет Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.
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Конвенция ограничивает размещение военно-морских сил в Черном море 21 днем для неприбрежных государств, включая корабли союзников Турции по НАТО, таких как США.
Она также ограничивает тоннаж всех иностранных военно-морских кораблей. Это, в свою очередь, накладывает ограничения на типы военных кораблей, которые НАТО могут размещать в Черном море.
Но Эрдоган заявил, что стамбульский канал не будет подпадать под действие Конвенции Монтрё. Это вызвало обеспокоенность в России о возможности более масштабного и длительного развертывания сил НАТО в Черном море. Россия наполяе, чтобы Конвенция Монтре применялась и к будущему канала “Стамбул”.
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