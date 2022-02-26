Турция закроет проход российским военным кораблям в Черное море — Зеленский

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“Спасибо своему другу, господину Президенту Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ никогда этого не забудет!",- Написал Зеленский.

Что было раньше

Украина призвала Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для кораблей РФ

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Корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины “Григорий Куропятников” был атакован беспилотным летательным аппаратом.



