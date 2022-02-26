Туреччина закриє прохід російським військовим кораблям у Чорне море — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що закриє для російських військових кораблів протоки Босфор й Дарданелли, які сполучають Чорне море із Середземноморським. Про це повідомив Зеленський на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
Цитата
“Дякую своєму другу, пану Президенту Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ