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Турция отвергла утверждения США об "антисемитизме" Эрдогана

Киев • УНН

 • 21970 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Турция отреагировала на обвинения в “антисемитизме” со стороны США в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне военного конфликта между Израилем и Палестиной. В турецком парламенте обвинения назвали “ложью”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря “Партии справедливости и развития” Омера Челика.

Турция отвергла утверждения США об "антисемитизме" Эрдогана

Цитата

“Обвинение нашего президента в антисемитизме — нелогичный и неверный подход. Это ложь, сказанная о нашем президенте”, — заявил Челик.

Детали

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно выступил в поддержку палестинцев на фоне обостренного конфликта между Израилем и Палестиной. В своих заявлениях от отмечал, что Турция будет поддерживать борьбу палестинцев с той же решимостью, с которой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе.

Также в своих высказываниях Эрдоган называл израильтян “убийцами, которые убивают детей в возрасте пяти или шести лет, а также издеваются над женщинами”, передает Al Arabiya News.

Во вторник, США отреагировали на критику Эрдогана, назвав его высказывания “антисемитскими”.

Цитата

“Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными”, — говорилось в заявлении официального представителя Государственного департамента Неда Прайса.

Напомним

12 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в с российским лидером Владимиром Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме и общую обстановку в зоне арабо-израильского конфликта.

Эрдоган указал на необходимость срочного вмешательства со стороны СБ ООН в ситуацию между Израилем и палестинцами. ООН, по его убеждению, “должна продемонстрировать жесткую и решительную позицию для того, чтобы Израиль прекратил нападения” на сектор Газа.

Контекст

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

По последним данным, по Израилю за ночь выпустили 50 ракет из сектора Газа.

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