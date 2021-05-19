Турция отвергла утверждения США об "антисемитизме" Эрдогана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Турция отреагировала на обвинения в “антисемитизме” со стороны США в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне военного конфликта между Израилем и Палестиной. В турецком парламенте обвинения назвали “ложью”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря “Партии справедливости и развития” Омера Челика.
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“Обвинение нашего президента в антисемитизме — нелогичный и неверный подход. Это ложь, сказанная о нашем президенте”, — заявил Челик.
Детали
Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно выступил в поддержку палестинцев на фоне обостренного конфликта между Израилем и Палестиной. В своих заявлениях от отмечал, что Турция будет поддерживать борьбу палестинцев с той же решимостью, с которой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе.
Также в своих высказываниях Эрдоган называл израильтян “убийцами, которые убивают детей в возрасте пяти или шести лет, а также издеваются над женщинами”, передает Al Arabiya News.
Во вторник, США отреагировали на критику Эрдогана, назвав его высказывания “антисемитскими”.
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“Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными”, — говорилось в заявлении официального представителя Государственного департамента Неда Прайса.
Напомним
12 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в с российским лидером Владимиром Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме и общую обстановку в зоне арабо-израильского конфликта.
Эрдоган указал на необходимость срочного вмешательства со стороны СБ ООН в ситуацию между Израилем и палестинцами. ООН, по его убеждению, “должна продемонстрировать жесткую и решительную позицию для того, чтобы Израиль прекратил нападения” на сектор Газа.
Контекст
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
По последним данным, по Израилю за ночь выпустили 50 ракет из сектора Газа.