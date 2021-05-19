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Туреччина відкинула твердження США про "антисемітизм" Ердогана

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Туреччина відреагувала на звинувачення в “антисемітизмі” з боку США на адресу президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана на фоні військового конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. У турецькому парламенті звинувачення назвали “брехнею”. Про це пише УНН з посиланням на Twitter прес-секретаря “Партії справедливості і розвитку” Омера Челіка.

Туреччина відкинула твердження США про "антисемітизм" Ердогана

Цитата

“Звинувачення нашого президента в антисемітизмі — нелогічний і невірний підхід. Це брехня, сказана про нашого президента”, — заявив Челік.

Деталі

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган активно виступив на підтримку палестинців на фоні конфлікту між Ізраїлем і Палестиною, що загострився. У своїх заявах від зазначав, що Туреччина буде підтримувати боротьбу палестинців з тієї ж рішучістю, з якою вона підтримувала Азербайджан в Нагірному Карабасі.

Також в своїх висловлюваннях Ердоган називав ізраїльтян “вбивцями, які вбивають дітей у віці п’яти або шести років, а також знущаються над жінками”, передає Al Arabiya News.

У вівторок, США відреагували на критику Ердогана, назвавши його висловлювання “антисемітськими”.

Цитата

“Сполучені Штати рішуче засуджують недавні антисемітські коментарі президента Ердогана щодо єврейського народу і вважають їх негожими”, — говорилося в заяві офіційного представника Державного департаменту Неда Прайса.

Нагадаємо

12 травня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обговорив в з російським лідером Володимиром Путіним по телефону ситуацію в Єрусалимі і загальну обстановку в зоні арабо-ізраїльського конфлікту.

Ердоган вказав на необхідність термінового втручання з боку РБ ООН в ситуацію між Ізраїлем і палестинцями. ООН, на його переконання, “повинна продемонструвати жорстку і рішучу позицію для того, щоб Ізраїль припинив напади” на сектор Газа.

Контекст

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити декілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

За останніми даними, по Ізраїлю за ніч випустили 50 ракет з сектора Газа.

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