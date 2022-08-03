Турция надеется, что соглашение о зерне приведет к переговорному решению войны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Министр иностранных дел Турции в среду выразил надежду, что зерновое соглашение при посредничестве Анкары приведет к переговорному решению о прекращении войны в Украине. Об этом информирует агентство Anadolu, пишет УНН.
Детали
Мевлют Чавушоглу сделал это заявление именно в тот момент, когда первое судно с зерном из Украины отправилось в Ливан после проверки в Стамбуле.
«В ООН прогнозируют, что соглашение поможет восстановить доверие к мировым рынкам продовольствия и снизить цены. Мы также надеемся, что недавнее соглашение повысит шансы на решение путем переговоров, и наша цель – положить конец войне в Украине», - сказал Чавушоглу на Трехсторонней встрече четвертого отраслевого диалога между Турцией и АСЕАН в камбоджийском Пномпене.
Контекст
22 июля Турция, ООН, россия и Украина подписали знаменательное соглашение об открытии трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного — для зерна, которое застряло на несколько месяцев из-за российско-украинской войны.
Для надзора за украинским экспортом зерна 27 июля был официально открыт общий координационный центр в Стамбуле, в который вошли представители Турции, ООН, россии и Украины.
Справка
АСЕАН — политический и экономический союз 10 государств-членов Юго-Восточной Азии, что способствует межгосударственному сотрудничеству и способствует экономической, политической и социокультурной интеграции между его членами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В него входят: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.