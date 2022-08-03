Туреччина сподівається, що угода щодо зерна призведе до переговорного рішення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини в середу висловив сподівання, що зернова угода за посередництва Анкари призведе до переговорного рішення про припинення війни в Україні. Про це інформує агенство Anadolu, пише УНН.
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Мевлют Чавушоглу зробив цю заяву саме в той момент, коли перше судно із зерном з України вирушило до Лівану після перевірки у Стамбулі.
«В ООН прогнозують, що угода допоможе відновити довіру до світових ринків продовольства та знизити ціни. Ми також сподіваємось, що нещодавня угода підвищить шанси на вирішення шляхом переговорів, і наша мета – покласти край війні в Україні», - сказав Чавушоглу на Тристоронній зустрічі четвертого галузевого діалогу між Туреччиною та АСЕАН у камбоджійському Пномпені.
Контекст
22 липня Туреччина, ООН, росія та Україна підписали знаменну угоду про відкриття трьох українських портів — Одеси, Чорноморська та Південного — для зерна, яке застрягло на кілька місяців через російсько-українську війну.
Для нагляду за українським експортом зерна 27 липня було офіційно відкрито спільний координаційний центр у Стамбулі, до якого увійшли представники Туреччини, ООН, росії та України.
Довідка
АСЕАН — політичний та економічний союз 10 держав-членів Південно-Східної Азії, що сприяє міждержавному співробітництву та сприяє економічній, політичній та соціокультурній інтеграції між його членами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
До нього входять: Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд та В'єтнам.