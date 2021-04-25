Турция пообещала ответить на "возмутительное" заявление США о геноциде

О намерении признать геноцид армян президент США Джозеф Байден заявил 23 апреля во время разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Официальное заявление американский президент сделал 24 апреля — в День памяти жертв геноцида.
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МИД Турции сообщил, что заявление Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой, и призвал президента США “исправить эту серьезную ошибку”.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал признание Соединенными Штатами геноцида армян необходимым послание международному сообществу.
Справка
Во время Первой мировой войны в Османской империи, по разным оценкам, погибли от 700 тыс. до 1,5 млн проживали на территории страны армян. Турция, выступая правопреемником империи, утверждает, что убийства армян ни были целенаправленным уничтожением.
Геноцидом эти события признаны в Германии, Польше, Франции, Швеции и ряде других стран. В Украине нет официального признания геноцида. Но, несмотря на отсутствие официального признания, в Украине проводится множество мероприятий, направленных на распространение темы Геноцида.