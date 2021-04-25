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Турция пообещала ответить на "возмутительное" заявление США о геноциде

Турция пообещала ответить на "возмутительное" заявление США о геноциде

Киев  •  УНН

 • 14286 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Заявление президента США Джо Байдена о признании убийств армян в Османской империи геноцидом является "просто возмутительным", и Турция ответит на него в ближайшие месяцы, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин, передает Reuters, информирует УНН.

Цитата

“В ближайшие дни и месяцы будет реакция различных форм и степеней”, — сказал Калин. Турецкие власти будут отвечать на эту “очень неудачное и несправедливое заявление”, заверил он. По его словам, позиция американского президента не подтверждена историческими фактами.

Детали

Напомним, парламент Турции сделает заявление в связи с шагами США на этой неделе, указал Калин.

Контекст

О намерении признать геноцид армян президент США Джозеф Байден заявил 23 апреля во время разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Официальное заявление американский президент сделал 24 апреля — в День памяти жертв геноцида.

Дополнение

МИД Турции сообщил, что заявление Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой, и призвал президента США “исправить эту серьезную ошибку”.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал признание Соединенными Штатами геноцида армян необходимым послание международному сообществу.

Справка

Во время Первой мировой войны в Османской империи, по разным оценкам, погибли от 700 тыс. до 1,5 млн проживали на территории страны армян. Турция, выступая правопреемником империи, утверждает, что убийства армян ни были целенаправленным уничтожением.

Геноцидом эти события признаны в Германии, Польше, Франции, Швеции и ряде других стран. В Украине нет официального признания геноцида. Но, несмотря на отсутствие официального признания, в Украине проводится множество мероприятий, направленных на распространение темы Геноцида.

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