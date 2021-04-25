Туреччина пообіцяла відповісти на “обурливу” заяву США про геноцид

Цитата

“У найближчі дні і місяці буде реакція різних форм і ступенів”, — сказав Калин. Турецька влада відповідатимуть на цю “дуже невдалу і несправедливу заяву”, запевнив він. За його словами, позиція американського президента не підтверджена історичними фактами.

Деталі

Нагадаємо, парламент Туреччини зробить заяву в зв’язку з кроками США на цьому тижні, вказав Калин.

Контекст

Про намір визнати геноцид вірмен президент США Джозеф Байден заявив 23 квітня під час розмови з главою Туреччини Реджепом Ердоганом. Офіційну заяву американський президент зробив 24 квітня — в День пам’яті жертв геноциду.

Доповнення

МЗС Туреччини повідомив, що заява Байдена підриває відносини між Вашингтоном і Анкарою, і закликав президента США “виправити цю серйозну помилку”.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав визнання Сполученими Штатами геноциду вірмен за необхідне послання міжнародному співтовариству.

Довідково

Під час Першої світової війни в Османській імперії, за різними оцінками, загинули від 700 тис. До 1,5 млн проживали на території країни вірмен. Туреччина, виступаючи правонаступницею імперії, стверджує, що вбивства вірмен не були цілеспрямованим знищенням.

Геноцидом ці події визнані в Німеччині, Польщі, Франції, Швеції та ряді інших країн. В Україні немає офіційного визнання геноциду. Але, незважаючи на відсутність офіційного визнання, в Україні проводиться безліч заходів, які направлені на поширення теми Геноциду.