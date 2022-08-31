Турция предоставит НАТО радиолокационные данные о преследовании ПВО Греции

Турецкие самолеты, что выполняли миссии над Эгейским и восточным Средиземным морями, 23 августа подверглись преследованиям со стороны греческой системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит.

Однако греческие военные отрицают этот акт, который в Правилах ведения боевых действий НАТО описывается как "враждебный".

Детали

Министерство национальной обороны Турции готовится отправить радиолокационные записи инцидента в генеральный секретариат НАТО и министерства обороны стран-членов альянса.

Дополнение

Турция, член НАТО более 70 лет, жаловалась на неоднократные провокационные действия и риторику Греции в регионе в последние месяцы, говоря, что такие действия подрывают ее добросовестные усилия по установлению мира.

С начала 2022 года греческие военные самолеты 256 раз нарушали воздушное пространство Турции и 158 раз преследовали турецкие самолеты.

Катера береговой охраны Греции также 33 раза нарушали территориальные воды Турции.