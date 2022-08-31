Туреччина надасть НАТО радіолокаційні дані про переслідування ППО Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Туреччина планує надати НАТО та її союзникам журнали радарів, які показують, як грецькі системи ППО С-300 переслідували турецькі літаки F-16 під час місії у міжнародному повітряному просторі, повідомили джерела агенства Anadolu у середу, передає УНН.
Турецькі літаки, які виконували місії над Егейським та східним Середземним морями, 23 серпня зазнали переслідувань з боку грецької системи ППО С-300, дислокованої на острові Крит.
Проте грецькі військові заперечують цей акт, який у Правилах ведення бойових дій НАТО описується як "ворожий".
Деталі
Міністерство національної оборони Туреччини готується надіслати радіолокаційні записи інциденту до генерального секретаріату НАТО та міністерства оборони країн-членів альянсу.
Доповнення
Туреччина, член НАТО понад 70 років, скаржилася на неодноразові провокаційні дії та риторику Греції в регіоні в останні місяці, говорячи, що такі дії підривають її сумлінні зусилля щодо встановлення миру.
З початку 2022 року грецькі військові літаки 256 разів порушували повітряний простір Туреччини та 158 разів переслідували турецькі літаки.
Катери берегової охорони Греції також 33 рази порушували територіальні води Туреччини.