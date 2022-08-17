Турция нанесла авиаудар по Сирии: сообщается о по меньшей мере 11 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В результате удара турецкой авиации по целям на территории Сирии, погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом со ссылкой на данные организации “Сирийская обсерватория по правам человека” сообщает Синьхуа, передает УНН.
Детали
Как отмечается, Анкара атаковала сирийскую базу в северной провинции Алеппо вблизи границы.
“Во время ушиба травмы получили восемь человек, а количество погибших может возрасти из-за тяжело раненых”, - информирует Синьхуа.
Отмечается, что пока непонятно все ли погибшие были военными.
“Авианалит случился на фоне усиления Турцией ударов по северной и северо-восточной Сирии в рамках кампании Анкары против курдских боевиков”, – говорится в сообщении.
Напомним
В соцсетях сообщили, что Турция объявила о начале военной операции против курдских военизированных формирований на смежной стороне в ближайшее время. Как отмечается, страна ввела войска в Африну.