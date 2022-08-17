Турция нанесла авиаудар по Сирии: сообщается о по меньшей мере 11 погибших

Детали

Как отмечается, Анкара атаковала сирийскую базу в северной провинции Алеппо вблизи границы.

“Во время ушиба травмы получили восемь человек, а количество погибших может возрасти из-за тяжело раненых”, - информирует Синьхуа.

Отмечается, что пока непонятно все ли погибшие были военными.

“Авианалит случился на фоне усиления Турцией ударов по северной и северо-восточной Сирии в рамках кампании Анкары против курдских боевиков”, – говорится в сообщении.

Напомним

В соцсетях сообщили, что Турция объявила о начале военной операции против курдских военизированных формирований на смежной стороне в ближайшее время. Как отмечается, страна ввела войска в Африну.