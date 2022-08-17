Жителям турецьких регіонів, які межують із Сирією, повідомили про початок "військової операції" проти курдських воєнізованих формувань - соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Жителям турецьких регіонів, які межують із Сирією, через гучномовці сказали про початок "військової операції" проти курдських воєнізованих формувань, пише УНН з посиланням на соцмережі.
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У соцмережах повідомили, що Туреччина оголосила про початок військової операції проти курдських воєнізованих формувань на суміжній стороні найближчим часом. Як зазначається, країна ввела війська у Афрін.
Жителів прикордонних із Сирією регіонів Туреччини було поінформовано про плани уряду за допомогою гучномовців із мечеті.
За інформацією ЗМІ, турецька авіація пролетіла над прикордонним районом Газіантеп і рухається по всій лінії зіткнення із Сирією.
Доповнення
Губернатор Газіантепа Давут Гюль заявив, що оголошення в мечетях "перевершили своє призначення", адже комендантської години, позаштатної ситуації немає.