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Жителям турецких регионов, граничащих с Сирией, сообщили о начале "военной операции" против курдских военизированных формирований - соцсети

Киев • УНН

 • 248391 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Жителям турецких регионов, граничащих с Сирией, через громкоговорители сказали о начале "военной операции" против курдских военизированных формирований, пишет УНН со ссылкой на соцсети.

Жителям турецких регионов, граничащих с Сирией, сообщили о начале "военной операции" против курдских военизированных формирований - соцсети

Детали

В соцсетях сообщили, что Турция объявила о начале военной операции против курдских военизированных формирований на смежной стороне в ближайшее время. Как отмечается, страна ввела войска в Африну.

Жители приграничных с Сирией регионов Турции были проинформированы о планах правительства с помощью громкоговорителей из мечети.

По информации СМИ, турецкая авиация пролетела над приграничным районом Газиантеп и двигается по всей линии столкновения с Сирией.

Дополнение

Губернатор Газиантепа Давут Гюль заявил, что объявления в мечетях "превзошли свое предназначение", ведь комендантского часа, внештатной ситуации нет.

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