Жителям турецких регионов, граничащих с Сирией, сообщили о начале "военной операции" против курдских военизированных формирований - соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Жителям турецких регионов, граничащих с Сирией, через громкоговорители сказали о начале "военной операции" против курдских военизированных формирований, пишет УНН со ссылкой на соцсети.
Детали
В соцсетях сообщили, что Турция объявила о начале военной операции против курдских военизированных формирований на смежной стороне в ближайшее время. Как отмечается, страна ввела войска в Африну.
Жители приграничных с Сирией регионов Турции были проинформированы о планах правительства с помощью громкоговорителей из мечети.
По информации СМИ, турецкая авиация пролетела над приграничным районом Газиантеп и двигается по всей линии столкновения с Сирией.
Дополнение
Губернатор Газиантепа Давут Гюль заявил, что объявления в мечетях "превзошли свое предназначение", ведь комендантского часа, внештатной ситуации нет.