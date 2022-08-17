Жителям турецких регионов, граничащих с Сирией, сообщили о начале "военной операции" против курдских военизированных формирований - соцсети

Детали

В соцсетях сообщили, что Турция объявила о начале военной операции против курдских военизированных формирований на смежной стороне в ближайшее время. Как отмечается, страна ввела войска в Африну.

Жители приграничных с Сирией регионов Турции были проинформированы о планах правительства с помощью громкоговорителей из мечети.

По информации СМИ, турецкая авиация пролетела над приграничным районом Газиантеп и двигается по всей линии столкновения с Сирией.

Дополнение

Губернатор Газиантепа Давут Гюль заявил, что объявления в мечетях "превзошли свое предназначение", ведь комендантского часа, внештатной ситуации нет.