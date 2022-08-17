Туреччина нанесла авіаудар по Сирії: повідомляється про щонайменше 11 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Внаслідок удару турецької авіації по цілях на території Сирії, загинуло щонайменше 11 осіб. Про це з посиланням на дані організації “Сирійська обсерваторія з прав людини”, повідомляє Сіньхуа, передає УНН.
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Як зазначається, Анкара атакувала сирійську базу у північній провінції Алеппо поблизу кордону.
“Під час удару травми отримали восьмеро людей, а кількість загиблих може зрости через важко поранених”, - інформує Сіньхуа.
Наголошується, що наразі незрозуміло чи всі загиблі були військовими.
“Авіаналіт трапився на тлі посилення Туреччиною ударів по північній та північно-східній Сирії у рамках кампанії Анкари проти курдських бойовиків”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У соцмережах повідомили, що Туреччина оголосила про початок військової операції проти курдських воєнізованих формувань на суміжній стороні найближчим часом. Як зазначається, країна ввела війська у Афрін.