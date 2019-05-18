Турция будет участвовать в производстве С-500 совместно с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, передает УНН.
По данным агентства, Эрдоган также подтвердил, что закупка систем С-400 является "совершенным фактом".
При этом он отметил, что Турция намерена получить американские истребители пятого поколения F-35.
"Рано или поздно мы получим F-35", - заявил Эрдоган.
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В начале мая генеральный директор российской компании "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что для РФ очень важно развитие технологического партнерства с Турцией в области ПВО.
"Мы только приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500", - отметил он.
Напомним, США обратились к Турции с призывом отложить покупку системы С-400.