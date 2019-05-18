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Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією

Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина буде спільно з Росією виробляти зенітні ракетні системи С-500. Про це в суботу повідомило агентство Reuters, передає УНН.

За даними агентства, Ердоган також підтвердив, що закупівля систем С-400 є "доконаним фактом".

При цьому він зазначив, що Туреччина має намір отримати американські винищувачі п'ятого покоління F-35.

"Рано чи пізно ми отримаємо F-35", - заявив Ердоган.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон веде підготовку до повного виключення Туреччини з програми F-35

На початку травня генеральний директор російської компанії "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що для РФ дуже важливий розвиток технологічного партнерства з Туреччиною в області ППО.

"Ми тільки вітатимемо бажання турецької сторони стати партнером по проекту С-500", - зазначив він.

Нагадаємо, США звернулися до Туреччини з закликом відкласти купівлю системи С-400.

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