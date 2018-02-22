Турчинов встретился с послом Британии: говорили о сотрудничестве, киберзащите и санкциях

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10 марта, 18:32 • 62942 просмотра

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10 марта, 17:10 • 76912 просмотра

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10 марта, 16:40 • 79645 просмотра

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10 марта, 15:15 • 107304 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. В четверг состоялась встреча Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова с Чрезвычайным и полномочным Послом Великобритании в Украине Джудит Гоф. О встрече рассказали на сайте Совета нацбезопасности, передает УНН.

Во время встречи собеседники обсудили усиление сотрудничества между Украиной и Великобританией в секторе безопасности и обороны, а также ситуацию, которая произошла на востоке Украины и в Крыму в результате российской агрессии, говорится в сообщении.

Стороны уделили внимание обсуждению интенсификации сотрудничества государств в вопросах кибербезопасности, "которое является актуальным не только для Украины, но и для всех ведущих стран мира", - отметил Турчинов.

"Мы готовы и заинтересованы в сотрудничестве в формате совместных проектов в секторе безопасности и обороны", - сказал он.

Отдельное внимание собеседники уделили обсуждению вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. Британский посол отметила, что Великобритания, "как и многие страны НАТО, одобрительно относится к поддержанному СНБО проекту Закона "О национальной безопасности Украины", согласно которому в Украине будет введена европейская модель сектора безопасности и обороны".

В то же время Гоф отметила, что Великобритания обеспокоена тем, как разворачивается инициированная Россией гибридная война, и обеспокоена тем, какую угрозу представляет Россия для Украины и вообще для Европы. В этом контексте стороны констатировали необходимость продолжения санкций против России.

Собеседники обсудили вопросы имплементации закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Чрезвычайный и полномочный Посол Великобритании в Украине отметила, что Великобритания и в дальнейшем готова "поддерживать Украину в ее стремлении защитить свою свободу и независимость и стать процветающей демократической европейской страной".

Как сообщал УНН, на этой неделе в Верховную Раду будет передан законопроект о Национальной безопасности Украины, который рассмотрел Совет национальной безопасности и обороны.

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