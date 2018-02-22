Турчинов зустрівся з послом Британії: говорили про співпрацю, кіберзахист та санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У четвер відбулась зустріч Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з Надзвичайним і повноважним Послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. Про зустріч розповіли на сайті Ради нацбезпеки, передає УНН.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили посилення співпраці між Україною та Великою Британією в секторі безпеки і оборони, а також ситуацію, яка сталась на сході України та в Криму внаслідок російської агресії, йдеться в повідомленні.
Сторони приділили увагу обговоренню інтенсифікації співпраці держав в питаннях кібербезпеки, “яке є актуальним не лише для України, але і для всіх провідних країн світу”, — зазначив Турчинов.
“Ми готові та зацікавлені в співпраці у форматі спільних проектів в секторі безпеки і оборони”, — сказав він.
Окрему увагу співрозмовники приділили обговоренню питань реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО. Британський посол наголосила, що Великобританія, “як і багато країн НАТО, схвально ставиться до підтриманого РНБО проекту Закону „Про національну безпеку України“, відповідно до якого в Україні буде запроваджено європейську модель сектору безпеки і оборони”.
Водночас Гоф зазначила, що Великобританія стурбована тим, як розгортається ініційована Росією гібридна війна, та занепокоєна тим, яку загрозу представляє Росія для України та загалом для Європи. В цьому контексті сторони констатували необхідність продовження санкцій проти Росії.
Співрозмовники обговорили питання імплементації закону “Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях”. Надзвичайний і повноважний Посол Великої Британії в Україні наголосила, що Британія і надалі готова “підтримувати Україну в її прагненні захистити свою свободу і незалежність та стати процвітаючою демократичною європейською країною”.
Як повідомляв УНН, цього тижня до Верховної Ради буде переданий законопроект про Національну безпеку України, який розглянула Рада національної безпеки та оброни.