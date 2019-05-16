Турчинов: все попытки пробить контур киберзащиты привлеченных к выборам органов были локализованы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Все попытки пробить контур киберзащиты государственных органов, привлеченных к выборам, были локализованы. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Национального координационного центра кибербезопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
По словам Турчинова, несмотря на попытки российских спецслужб пробить контур киберзащиты государственных органов, привлеченных к выборам президента Украины, "удалось обеспечить бесперебойное функционирование системы "Выборы" и Государственного реестра избирателей".
Секретарь СНБО заявил, что своевременные предупредительные меры и координация работы субъектов обеспечения кибербезопасности были достаточно эффективными.
Турчинов отметил, что субъекты обеспечения киберзащиты способны "своевременно обнаружить, предотвратить и нейтрализовать реальные и потенциальные угрозы кибернетического характера в информационно-телекоммуникационных системах ЦИК во время следующих парламентских выборов".
Также на заседании обсуждался вопрос внедрения организационно-технической модели киберзащиты, которая предусматривает реализацию на системной основе комплекса мероприятий, направленных на оперативное реагирование на кибератаки и киберинциденты, внедрения контрмер, направленных на минимизацию уязвимости государственных информационных и коммуникационных систем.
Кроме того, были заслушаны результаты расследования кибератак на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов, объекты критической инфраструктуры, которые произошли в последние годы и нанесли ущерб нацбезопасности в информационной и экономической сферах, и эффективность международного сотрудничества в этом вопросе.
Напомним, глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК не сталкивалась с массивными кибератаками во время президентских выборов.