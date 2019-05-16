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Турчинов: усі спроби пробити контур кіберзахисту залучених до виборів органів були локалізовані

Турчинов: усі спроби пробити контур кіберзахисту залучених до виборів органів були локалізовані

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, залучених до виборів, були локалізовані. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.

Зі слів Турчинова, незважаючи на спроби російських спецслужб пробити контур кіберзахисту державних органів, залучених до виборів президента України, "вдалося забезпечити безперебійне функціонування системи "Вибори" та Державного реєстру виборців".

Секретар РНБО заявив, що вчасні упереджувальні заходи та координація роботи суб'єктів забезпечення кібербезпеки були достатньо ефективними.

Турчинов наголосив, що суб'єкти забезпечення кіберзахисту здатні "своєчасно виявити, запобігти і нейтралізувати реальні і потенційні загрози кібернетичного характеру в інформаційно-телекомунікаційних системах ЦВК під час наступних парламентських виборів".

Також на засіданні обговорювалося питання впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту, що передбачає реалізацію на системній основі комплексу заходів, спрямованих на оперативне реагування на кібератаки та кіберінциденти, впровадження контрзаходів, спрямованих на мінімізацію вразливості державних інформаційних та комунікаційних систем.

Крім того, були заслухані результати розслідування кібератак на інформаційно-телекомунікаційні системи державних органів, об'єкти критичної інфраструктури, які відбулися в останні роки та завдали шкоди нацбезпеці в інформаційній і економічній сферах, та ефективність міжнародного співробітництва у цьому питанні.

Нагадаємо, голова ЦВК України Тетяна Сліпачук заявила, що ЦВК не стикалася з масивними кібератаками під час президентських виборів.

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