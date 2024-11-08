ТЦК о заявлении Стерненко о его розыске: направлен на ВВК

Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал заявление Сергея Стерненко о том, что он находится в розыске, заявив, что активист уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета и направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК), передает УНН.

В связи с недавними публичными заявлениями Сергея Стерненко относительно его пребывания в розыске и попытками дискредитации деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), предоставляем официальное разъяснение во избежание манипуляций и искажения фактов - говорится в заявлении ТЦК.

Одесский областной ТЦК утверждает, что Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, которые значительно меняют понимание ситуации.

В ТЦК заявляют, что в частности, Стерненко уже посетил Приморский РТЦК и СП, где:

оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета;

направлен в военно-врачебную комиссию (ВВК).

Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры для урегулирования своего статуса - указывают в ТЦК.

Также Одесский областной ТЦК прокомментировал заявления Стерненко в которых он наткал на то, что его розыск является якобы «местью» из-за его критики военных структур.

Такие обвинения являются безосновательными и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП. Отмечаем, что военные институты действуют исключительно в рамках законодательства, в частности, в соответствии со статьей 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других нормативно-правовых актов, регламентирующих правила воинского учета и мобилизационной подготовки - утверждают в ТЦК.

Одесский областной ТЦК призывает граждан объективно воспринимать такие заявления и понимать, что их действия направлены исключительно на обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны.

Обращаемся к господину Стерненко и другим гражданам, которые сомневаются в правомерности действий ТЦК и СП, обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений. Публичная критика и попытки дискредитации, основанные на манипулятивных утверждениях, не являются конструктивным способом разрешения ситуации и подрывают общественное доверие к государственным институтам, которые стоят на защите нашей страны - заявили в ТЦК.

Дополнение

7 ноября Стерненко заявил, что 6 ноября он с большим удивлением узнал, что оказывается находится в розыске.

Узнал не от правоохранителей, а от запрещенной в Украине пророссийской помойки «страна» и раша тудей. Якобы в розыск меня подал Приморский территориальный центр комплектации, переслал документ в полицию, а полиция уже сообщила не мне, а россиянам и агентуре. Прекрасные союзники. Зашел в Резерв+, там никакого розыска нет - написал Стерненко в Facebook.

Он отметил, что повестку якобы отправляли ему в Одессу, откуда он переехал 6 лет назад.

В Резерв+ еще в мае указал свой адрес в Киеве, прилагаю скрин. Сюда ничего не приходило. Повестка уехала ни по адресу проживания, ни по прописке. Будем разбираться с этой интересной ситуацией - отметил активист.

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