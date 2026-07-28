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ТЦ METRO в Запорожье временно приостанавливает работу с 1 августа

Киев • УНН

 • 3392 просмотра

Торговый центр METRO в Запорожье временно прекращает работу с 1 августа из-за ситуации с безопасностью. HoReCa-доставка в регионе продолжает работать в обычном режиме.

ТЦ METRO в Запорожье временно приостанавливает работу с 1 августа

В Запорожье торговый центр METRO с 1 августа временно приостанавливает работу до дальнейшего уведомления, передает УНН со ссылкой на сообщение компании METRO.

ТЦ METRO в Запорожье временно приостанавливает работу с 1 августа. Мы приняли это непростое решение из-за регулярных вынужденных перерывов, связанных с ситуацией с безопасностью. Согласно правилам METRO Украина во время объявления воздушной тревоги торговые центры приостанавливают работу ради безопасности клиентов и сотрудников. В таких условиях не удается поддерживать стабильную работу и надлежащий уровень обслуживания 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, HoReCa-доставка в Запорожье и области работает в обычном режиме. Поставки будем обеспечивать из других торговых центров METRO.

О возобновлении работы магазина будет сообщено на сайте METRO Украина и на официальных страницах в социальных сетях.

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