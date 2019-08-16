ЦИК зарегистрировала уже 145 народных депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 145 народных депутатов Украины по результатам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в Украине 21 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"ЦИК зарегистрировала 63 народных депутатов Украины", - сообщили в ЦИК.
Так, Комиссия зарегистрировала 35 народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Среди зареистрованих сегодня:
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- 20 - от партии "Слуга народа";
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- 11 - от партии "Оппозиционная платформа - За життя";
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- 4 - от партии "Европейская солидарность".
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Также указано, что Комиссия зарегистрировала 28 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах.
"Таким образом, по состоянию на 16 августа ЦИК зарегистрировала 145 народных депутатов Украины: 72 - избранных в ОМИО и 73 - избранных в ОИО", - заявили в Комиссии.
Напомним, ЦИК досрочно прекратила полномочия избирательной комиссии на 210-м округе, где не объявлен победитель выборов в ВР.