ЦВК достроково припинила повноваження виборчої комісії на 210-му окрузі

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу окружної виборчої комісії 210-го одномандатного виборчого округу, яка не склала уточнювальний протокол про підсумки голосування в цьому окрузі та не транспортувала його до ЦВК у визначений термін, інформує УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.