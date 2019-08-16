ЦВК достроково припинила повноваження виборчої комісії на 210-му окрузі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу окружної виборчої комісії 210-го одномандатного виборчого округу, яка не склала уточнювальний протокол про підсумки голосування в цьому окрузі та не транспортувала його до ЦВК у визначений термін, інформує УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Повідомляється, що 15 серпня ЦВК на своєму засіданні прийняла рішення про зобов’язання зазначеної ОВК розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців в цьому ОВО в порядку, передбаченому виборчим законодавством та з урахуванням рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 серпня, яке набрало законної сили.
Крім того, ОВК ОВО № 210 мала скласти відповідний протокол про підсумки голосування в цьому окрузі з поміткою "Уточнений" та транспортувати його до ЦВК не пізніше 12 години 16 серпня. Але це рішення Комісії вказана ОВК не виконала.
"Відтак, ЦВК встановила грубе порушення зазначеною окружною виборчою комісією Конституції та законів України, що полягає у бездіяльності щодо виконання нею визначеного Законом України "Про вибори народних депутатів України" та рішенням Комісії від 15 серпня 2019 року обов’язку встановити підсумки голосування в ОВО № 210 з урахуванням відповідного судового рішення, та достроково припинила повноваження всього її складу.
При цьому, суб’єкти подання, за поданнями яких до складу вказаної ОВК було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть не пізніше 16 години 18 серпня 2019 року внести подання до ЦВК щодо кандидатур для включення до складу цієї комісії", - заявили у ЦВК.
Комісія також визначила, що повноваження ОВК ОВО № 210 стосовно встановлення підсумків голосування в цьому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року здійснюватиме Центральна виборча комісія.
Крім того, Комісія ухвалила рішення звернутися до Національної поліції України для забезпечення збереження виборчої документації зазначеної ОВК до сформування її нового складу та реагування згідно з законом.
Нагадаємо, ЦВК уже визнала обраними 423 депутати з 424. Оголошення переможця на 210-му окрузі відклали.
Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України ОВО № 210 визнати недійсним голосування на виборчій дільниці №740243. Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 серпня, яка набрала законної сили, залишено без змін рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 10 серпня щодо визнання протиправними дій ОВК ОВО № 210 щодо складання протоколу цієї комісії з позначкою "Уточнений", складеного нею 6 серпня, та зобов’язано цю ОВК визнати недійсним голосування на виборчій дільниці № 740243 зазначеного ОВО.