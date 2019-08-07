Вибори до ВР: оголошення переможця на 210 окрузі знову відкладається

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Центральна виборча комісія просить окружну комісію №210 округу повторно уточнити протоколи про підбиття підсумків голосування в окрузі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-служби ЦВК у Facebook.

Як повідомлялося, 6 серпня 2019 року ЦВК на своєму засіданні заслухала відомості протоколу ОВК ОВО № 210 про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою "Уточнений" і прийняла його для розгляду та подальшого опрацювання.

Зазначається, що під час оголошення відомостей протоколу вказаної комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою "Уточнений" голова цієї комісії Соколовська О.В. наголосила, що окружна виборча комісія ОВО № 210 на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду провела повторний підрахунок голосів виборців на низці дільниць та склала відповідні протоколи без опрацювання списків виборців та витягів зі списку виборців на всіх виборчих дільницях, а пакети з написом "Список виборців" окружною виборчою комісією не відкривалися та не досліджувалися.

З огляду на зазначені обставини ЦВК зобов’язала ОВК ОВО № 210 не пізніше 12 години 9 серпня 2019 року опрацювати списки виборців та витяги зі списку виборців (у разі складання) на 33 зазначених виборчих дільницях та перевірити правильність відображення у протоколах окружної виборчої комісії ОВО № 210 про повторний підрахунок голосів виборців на цих виборчих дільницях відомостей, передбачених пунктами 3 – 7 зазначених протоколів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла протокол ОВК про підсумки голосування в ОВО № 210 з поміткою "Уточнений".

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