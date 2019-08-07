Выборы в ВР: объявление победителя на 210 округе снова откладывается

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия просит окружную комиссию №210 округа повторно уточнить протоколы о подведении итогов голосования в округе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК Facebook.

Как сообщалось, 6 августа 2019 года ЦИК на своем заседании заслушала сведения протокола ОИК ОИО № 210 об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный" и приняла его для рассмотрения и дальнейшей обработки.

Отмечается, что во время объявления сведений протокола указанной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный" глава этой комиссии Соколовская А.В. подчеркнула, что окружная избирательная комиссия ОИО № 210 во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда провела повторный подсчет голосов избирателей на ряде участков и составила соответствующие протоколы без обработки списков избирателей и выписок из списка избирателей на всех избирательных участках, а пакеты с надписью "Список избирателей" окружной избирательной комиссией не открывались и не исследовались.

Учитывая указанные обстоятельства ЦИК обязала ОИК ОИО № 210 не позднее 12:00 9 августа 2019 года проработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей (в случае составления) на 33 указанных избирательных участках и проверить правильность отражения в протоколах окружной избирательной комиссии ОИО № 210 о повторном подсчете голосов избирателей на этих избирательных участках сведений, предусмотренных пунктами 3 - 7 указанных протоколов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла протокол ОИК об итогах голосования в ОИО № 210 с пометкой "Уточненный".

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