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ЦИК досрочно прекратила полномочия избирательной комиссии на 210-м округе

ЦИК досрочно прекратила полномочия избирательной комиссии на 210-м округе

Киев  •  УНН

 • 17677 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава окружной избирательной комиссии 210-го одномандатного избирательного округа, не составила уточняющий протокол об итогах голосования в этом округе но не транспортировала его в ЦИК в срок, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что 15 августа ЦИК на своем заседании приняла решение об обязательствах указанной ОИК рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленных итогов голосования в этом ОВО в порядке, предусмотренном избирательным законодательством и с учетом решения Шестого апелляционного административного суда от 14 августа, которое вступило законную силу.

Кроме того, ОИК ОВО №210 должна была составить соответствующий протокол об итогах голосования в этом округе с пометкой "Уточненный" и транспортировать его в ЦИК не позднее 12:00 16 августа. Но это решение Комиссии указана ОИК не выполнила.

"Следовательно, ЦИК установила грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией Конституции и законов Украины, заключается в бездействии по выполнению им определенного Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" и решением Комиссии от 15 августа 2019 года обязанности установить итоги голосования в ОВО №210 с учетом соответствующего судебного решения, и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

При этом, субъекты представления, по представлениям которых в состав указанной ОИК были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 16 часов 18 августа 2019 года внести представление в ЦИК по кандидатурам для включения в состав этой комиссии", - заявили в ЦИК.

Комиссия также определила, что полномочия ОИК ОВО №210 об установлении итогов голосования в этом округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года будет осуществлять Центральная избирательная комиссия.

Кроме того, Комиссия приняла решение обратиться в Национальную полицию Украины для обеспечения сохранности избирательной документации указанной ОИК к формированию ее нового состава и реагирования по закону.

Напомним, ЦИК уже признал избранными 423 депутата из 424. Объявление победителя на 210-м округе отложили.

Черниговский окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины ОВО № 210 признать недействительным голосование на избирательном участке №740243. Постановлением Шестого апелляционного административного суда от 14 августа, вступившее в законную силу, оставлено без изменений решение Черниговского окружного административного суда от 10 августа о признании противоправными действий ОИК ОВО №210 по составлению протокола этой комиссии с пометкой "Уточненный", составленного им 6 августа, и обязано эту ОИК признать недействительным голосування на избирательном участке №740243 указанного ОВО.

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