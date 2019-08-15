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ЦВК зобов'язала ОВК на 210-му окрузі надати уточнюючий протокол

ЦВК зобов'язала ОВК на 210-му окрузі надати уточнюючий протокол

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Центральна виборча комісія на черговому засіданні 15 серпня зобов’язала окружну виборчу комісію 210-го округу скласти та надати уточнюючий протокол щодо підсумків голосування на позачергових парламентських виборах. Про це оголосила під час засідання голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент УНН.

"Центральна виборча комісія на засідання 15 серпня одноголосно прийняла протокольне рішення, яким зобов’язала окружну виборчу комісію 210-го одномандатного виборчого округу скласти, із урахуванням рішення 6 Апеляційного адміністративного суду за 14 серпня 2019 року, уточнюючий протокол щодо підведення підсумків виборів голосування", - оголосила Сліпачук.

За її словами, ЦВК очікує надання протоколу не пізніше 12 години 16 серпня.

Нагадаємо, Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України ОВО № 210 визнати недійсним голосування на виборчій дільниці № 740243. Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 серпня, яка набрала законної сили, залишено без змін рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 10 серпня щодо визнання протиправними дій ОВК ОВО № 210 щодо складання протоколу цієї комісії з позначкою "Уточнений", складеного нею 6 серпня, та зобов’язано цю ОВК визнати недійсним голосування на виборчій дільниці № 740243 зазначеного ОВО.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня.

Як повідомляв УНН, ЦВК уже визнала обраними 423 депутати з 424. Оголошення переможця на 210-му окрузі відклали.

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