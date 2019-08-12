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Суд зобов'язав ОВК на 210-му окрузі визнати недійсним голосування на одній дільниці

Суд зобов'язав ОВК на 210-му окрузі визнати недійсним голосування на одній дільниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України ОВО № 210 визнати недійсним голосування на виборчій дільниці № 740243. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"Визнати протиправними дії Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 по складанню протоколу від 06.08.2019 з позначкою "Уточнений" про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210", - йдеться у повідомленні суду.

Також вказано, що окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 зобов'язано визнати недійсним голосування на виборчій дільниці № 740243 одномандатного виборчого округу № 210.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня.

Як повідомляв УНН, ЦВК уже визнала обраними 423 депутати з 424. Оголошення переможця на 210-му окрузі відклали.

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