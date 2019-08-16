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Актуальне
ЦВК зареєструвала вже 145 народних депутатів

ЦВК зареєструвала вже 145 народних депутатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 145 народних депутатів України за результатами позачергових парламентських виборів, які відбулися в Україні 21 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"ЦВК зареєструвала 63 народних депутатів України", - повідомили у ЦВК.

Так, Комісія зареєструвала 35 народних депутатів, обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Серед зареїстрованих сьогодні:

  • 20 – від партії "Слуга народу";
  • 11 – від партії "Опозиційна платформа - За життя";
  • 4 – від партії "Європейська солідарність".

Також вказано, що Комісія зареєструвала 28 народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах. 

"Таким чином, станом на 16 серпня ЦВК зареєструвала 145 народних депутатів України: 72 – обраних в ЗБВО та 73 – обраних в ОВО", - заявили у Комісії.

Нагадаємо, ЦВК достроково припинила повноваження виборчої комісії на 210-му окрузі, де досі не оголошено переможця виборів до ВР.

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