ЦВК зареєструвала вже 145 народних депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 145 народних депутатів України за результатами позачергових парламентських виборів, які відбулися в Україні 21 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"ЦВК зареєструвала 63 народних депутатів України", - повідомили у ЦВК.
Так, Комісія зареєструвала 35 народних депутатів, обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Серед зареїстрованих сьогодні:
-
- 20 – від партії "Слуга народу";
-
- 11 – від партії "Опозиційна платформа - За життя";
-
- 4 – від партії "Європейська солідарність".
-
Також вказано, що Комісія зареєструвала 28 народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах.
"Таким чином, станом на 16 серпня ЦВК зареєструвала 145 народних депутатів України: 72 – обраних в ЗБВО та 73 – обраних в ОВО", - заявили у Комісії.
Нагадаємо, ЦВК достроково припинила повноваження виборчої комісії на 210-му окрузі, де досі не оголошено переможця виборів до ВР.