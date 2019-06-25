ЦИК зарегистрировала кандидата в нардепы Владимира Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты по округу №159 в Сумской области тезку Президента Украины - Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.
"Зеленский Владимир Сергеевич. Родился 19 ноября 1985 года в городе Сумы, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Сумах, судимость отсутствует, самовыдвижение", - говорится о кандидате.
В предвыборной программе кандидата, опубликованной на сайте ЦИК, задекларировано, что деятельность в случае избрания Владимира Сергеевича Зеленского народным депутатом будет направлена на реализацию задач, разделенных на четыре блока: человек - высшая ценность, равенство всех перед Законом, и справедливость перед ним, победа над коррупцией и здоровая и образованная нация.
Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 170 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.